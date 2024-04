Vlada predložila nove odbore direktora ŽICG i ŽPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas skupštinama akcionara Željezničke infrastrukture (ŽICG) i Željezničkog prevoza (ŽPCG) predložila nove članove odbora direktora.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, za članove Odbora direktora ŽICG predloženi su Jelena Kljajević, Radovan Vukić, Vladimir Merdović i Željko Kovačević.

Za članove Odbora direktora ŽPCG predloženi su Željko Miladinović, Tripko Draganić, Dejan Konatar i Pavle Popović.

Vlada je odredila Zorana Đukića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala, na vanrednim skupštinama akcionara dva željeznička preduzeća.

Na današnjoj sjednici Vlade razrješeni su predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje, Dejan Vojvodić i dva člana Mevludin Dizdarević i Dragan Marović.

Vlada je donijela rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Armina Mujevića, i na tu poziciju postavila Miloša Rajkovića.

