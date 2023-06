Vlada izašla iz hedžing aranžmana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija je, nakon studiozne i podrobne analize i konsultacija sa partnerskim bankama, odlučilo da iskoristi ugovorenu mogućnost i predloži Vladi prekid hedžing aranžmana, zaključen 2021. godine.

Aranžman je, kako su rekli iz Ministarstva finansija, bio zaključen sa međunarodnim bankama Goldman Sachs International, Merril Lynch International, Societe Generale i Deutsche bank.

Zahvaljujući, u prvom redu jačanju američkog dolara, Crna Gora je u periodu hedžinga bila u zoni takozvanog pozitivnog mark to market-a, odnosno tržišni uslovi su išli u korist Crne Gore.

“Prekid aranžmana realizovan je pravovremeno, imajući u vidu da je posljednja dospjela rata, pokrivena ovim hedžingom, izmirena u januaru i da eventualni prekid prije ovog roka, ne bi bio u skladu sa inicijalnom svrhom pomenutog aranžmana koja se ogleda u zaštiti od valutnog rizika”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija je 2021. godine, uz saglasnost Vlade, realizovalo transakciju unakrsnog valutnog svopa (takozvani hedžing aranžman), u vezi sa kreditnim aranžmanom sa Exim Kina bankom, koji je zakljujčen za potrebe izgradnje prve dionice autoputa Bar-Boljare.

“Hedžing aranžman zaključen je na 14 godina, sa opcijom prekida poslije dvije godine. Dakle, ovih dana, a nakon preispitivanja uslova sa bankama”, navodi se u saopštenju.

Hedžing aranžmanom izvršena je konverzija dolarskog u eurski dug, po kursu EUR/USD 1,18, pa je umjesto ranijih dva odsto kamate na dolarski dug, država plaćala kamatnu stopu od 0,88 odsto na eurski dug. Država je, na četiri isplaćene rate, uštedjela 23,71 milion EUR, od čega se 16,64 miliona EUR odnosi na kamate, a sedam miliona EUR na glavnicu.

“Izlaskom iz hedžinga Crna Gora, na jednoj strani, prihodovala je približno 64 miliona USD, pri čemu će od pomenutog iznosa 40,69 miliona USD biti upotrijebljeno već u julu za izmirivanje obaveza prema Exim Kina banci, na ime glavnice i kamate koje redovno dospijevaju, dok preostala sredstva, dijelom, mogu biti iskorišćena za otplatu obaveza koje, po osnovu ovog kredita, dospijevaju u januaru naredne godine”, precizira se u saopštenju.

Na drugoj strani, preostale kreditne obaveze prema Exim Kina banci biće ponovo iskazane u realnom odnosu dolara i eura, odnosno po tekućem kursu na dan izvještavanja, sa inicijalnom kamatnom stopom, a ne kao što je do sada bio slučaj sa takozvanim hedžovanim odnosom ovih valuta i umanjenom kamatnom stopom. Preostale kreditne obaveze po ovom osnovu iznose 786,86 miliona USD, što je po kursu Centralne banke Crne Gore na današnji dan 730,94 miliona EUR.

Kredit sa Exim Kina bankom ugovoren je krajem 2014. godine u iznosu od oko 944 miliona USD, sa rokom otplate 20 godina i grejs periodom od šest godina, odnosno do polovine 2021. godine, kada je Ministarstvo finansija “hedžovalo” kredit prije plaćanja prve rate.

