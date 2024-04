Više širokopojasnih priključaka na kraju februara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan broj širokopojasnih priključaka na kraju februara, nezavisno od tehnologije koja se upotrebljava za pristup, iznosio je 202,74 hiljade, 0,23 odsto više nego u januaru.

U odnosu na isti period prošle godine, broj širokopojasnih priključaka u februaru je bio veći 3,84 odsto.

Broj korisnika koji su putem optičke mreže (FTTH/B) pristupili internetu iznosio je 99,59 hiljada, što je 677 više u odnosu na januar.

Preko kablovskog distributivnog sistema (HFC/KDS) je u februaru internetu pristupilo 53,97 hiljada korisnika.

Broj VDSL priključaka iznosio je 30,45 hiljada, a ADSL 16,49 hiljada.

Prema podacima EKIP-a, WiFi priključaka je u februaru bilo 1,89 hiljada.

Broj ostalih priključaka (satelitski internet, MPLS, iznajmljene linije) iznosio je 338, četiri manje u odnosu na januar.

