Više priključaka na kraju marta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog (TV) programa putem različitih platformi sa uslovnim pristupom, na kraju marta je iznosio 255,16 hiljada, 0,3 odsto više u odnosu na decembar, saopšteno je iz Agencije za elektronske medije (AEM).

„U poređenju sa brojem priključaka na kraju decembra, za period od tri mjeseca, broj korisnika Pay-TV usluga je veći za 760, odnosno 0,3 odsto“, navodi se u najnovijem izvještaju AEM-a.

Na kraju marta, ukupan broj priključaka je 30,99 odsto veći od broja domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno broj priključaka koji se odnose na građane je 25,21 odsto veći od broja domaćinstava.

Prosječna cijena osnovnog paketa, u kojem su korisnicima dostupna u prosjeku 104 televizijska kanala, je iznosila 10,89 EUR.

“U odnosu na ukupan broj prodatih osnovnih i dopunskih paketa, domaćinstvo koje koristi ovaj vid usluga mjesečno u prosjeku za njih izdvaja 15,19 EUR”, precizirali su iz AEM-a.

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su sportski i filmski sadržaji.

Najprodavaniji dopunski paketi na teritoriji Crne Gore su HBO, Pink i Arena.

Iz AEM-a su kazali da tri operatora pružaju mogućnost da korisnici pristupe uslugama posredstvom interneta i putem aplikacija za mobilne terminale.

“Na ovakav način moguć je pristup određenom broju radio i televizijskih programa iz ponude operatora. Uslugu ‘video on demand’ pružaju tri operatora”, navodi se u saopštenju.

