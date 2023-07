Veći promet robe u trgovini na malo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promet robe u trgovini na malo u drugom kvartalu je u odnosu na isti prošlogodišnji period, veći 18 odsto u tekućim i 9,9 odsto u stalnim cijenama, pokazuju podaci Monstata.

Promet robe u trgovini na malo u drugom kvartalu bio je veći u odnosu na prvi kvartal 28,5 odsto u tekućim i 27,8 odsto u stalnim cijenama.

Statističari su kazali da je promet u trgovini na malo motornim gorivima u drugom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine manji 9,2 odsto, dok je u odnosu na prvi kvartal ove godine promet veći 15,7 odsto.

“Promet u trgovini na malo prehranom u drugom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine veći je 22,3 odsto, dok je u odnosu na prvi kvartal promet veći 30,5 odsto”, navodi se u saopštenju.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u drugom kvartalu veći 20,8 odsto u odnosu na drugi kvartal prošle godine, dok je 8,6 odsto veći u odnosu na prvi ovogodišnji kvartal.

“Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u drugom kvartalu veći 16,6 odsto u odnosu na drugi kvartal prošle godine, dok je u odnosu na prvi kvartal promet veći 34,7 odsto”, rekli su iz Monstata.

