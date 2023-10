Varhelji: Spremni smo da gradimo LNG terminal u Crnoj Gori

Tirana, (MINA-BUSINESS) – Komesar za proširenje EU Oliver Varhelji najavio je da je Evropska unija (EU) spremna da u partnerstvu sa Crnom Gorom gradi LNG terminal u Crnoj Gori, saopšteno je tokom sastanka ministara vanjskih poslova u okviru Inicijative Berlinski proces.

On je naveo da bi izgradnja gasnog terminala u Baru bila od velike važnosti za Crnu Goru i region, imajući u vidu energetsku krizu izazvanu agresijom Rusije na Ukrajinu. Njegovom izgradnjom Crna Gora bi postala čvorište za druge države regiona kada je u pitanju tečni gas.

Premijer Dritan Abazović, koji učestvuje na sastanku kao koordinator Ministarstva vanjskih poslova, kazao je da se radi o istorijskoj stvari za Crnu Goru.

“To je pokazatelj da, pored toga što smo naše evropske partnere ubijedili u važnost tog projekta, idemo u pravcu diverzifikacije naše ekomonije i da takve teme dobijaju na značaju”, rekao je Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, podsjetio da je Vlada ranije potpisala memorandum sa američkim investitorima u vezi sa LNG terminalom u Baru, ocjenjujući istovremeno da interesovanje i spremnost EU partnera da se jedan ovakav projekat finansira iz evropskih fondova.

“Smatram da je ovo zaista velika stvar za Crnu Goru”, rekao je Abazović.

