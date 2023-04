Usvojene izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas, između ostalog, usvojila izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci (CBCG), prema kojima će guvernera vrhovne monetarne institucije imenovati parlament na osnovu sprovedenog javnog konkursa umjesto predsjednika države, kako je to rađeno do sada.

Izmjene i dopune predložili su poslanici Demokratskog fronta (DF).

Novim rješenjem guverner bi se izabrao na javnom konkursu na kojem može da se prijavi svaki građanin koji ispunjava uslove.

Predloženim izmjenama zakona definisano je da se za poziciju guvernera mora imati deset godina radnog iskustva umjesto pet, kao i da se na javnom konkursu u parlamentu sprovodi procedura za izbor članova Savjeta CBCG i da se novi Savjet izabere u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu izmjena zakona.

Predlagač tvrdi da se predloženim izmjenama ne narušava nezavisnost CBCG, kako neki žele da kažu, već je u pripremi ovog zakona korišćena međunarodna praksa.

Predloženo je i da stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi postojeća procedura za izbor guvernera.

Poslanici su usvojili i izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojima će se stvoriti uslovi da bivši radnici Kombinata aluminijuma (KAP) i metalskog sektora ostvare pravo na penziju.

