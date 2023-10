Uspješno sproveli obuku za službenike Opštine Bijelo Polje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorsko Ministarstvo finansija, u saradnji sa resorom finansija Slovačke i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uspješno je sprovelo trodnevnu obuku o Analizi efekata propisa (RIA) za službenike Opštine Bijelo Polje.

Obuka je dio projekta Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori.

„Ministarstvo igra ključnu ulogu u promociji politika i procedura za sprovođenje RIA. Unapređenjem stručnih znanja i vještina službenika na lokalnom nivou, poboljšaće se kvalitet pripremljenih RIA i bolje sagledati posljedice propisa na funkcionisanje lokalne administracije za sva regulatorna rješenja“, navodi se u saopštenju.

RIA procjenjuje i mjeri koristi, troškove i efekte novih ili izmijenjenih zakonskih rješenja.

Smatra se dragocjenim regulatornim alatom koji obezbjeđuje empirijske podatke i sveobuhvatnu analizu, omogućavajući donosiocima odluka da procijene kakve su posljedice njihovih odluka i istraže dostupne opcije.

„Ova vrsta analize osigurava uspostavljanje kvalitetnog zakonodavnog okvira prije usvajanja propisa, čime se spriječava usvajanje rješenja koja mogu ograničiti poslovne aktivnosti i stvoriti prepreke preduzećima“, objasnili su iz Ministarstva.

Osnovni cilj obuke bio je jačanje kapaciteta službenika na lokalnom nivou, kako bi se sveobuhvatno i efikasno sagledavali efekti propisa na sistem u cjelini, s obzirom na to da su lokalni organi vlasti dužni da sprovode analizu o uticaju propisa koje donose opštinska skupštna i predsjednik opštine.

Ciljna grupa trodnevne obuke bili su službenici Opštine Bijelo Polje, posebno službenici svih sekretarijata koji rade na izradi propisa, kako bi mogli da samostalno vrše analizu efekata propisa, kao i da efikasno prikažu rezultate sporovedene analize.

Na kraju obuke, svi učesnici dobili su sertifikate kao priznanje za uspješno završen program.

