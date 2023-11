URA: Mujović potvrdio Spajićev plan o prodaji EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović je, kako tvrde u Građanskom pokretu URA, potvrdio plan premijera Milojka Spajića o prodaji Elektroprivrede (EPCG).

“Gostujući sinoć na E televiziji, Mujović je poručio da ne vidi ništa problematično u tome da 44. Vlada proda deset ili 20 odsto akcija EPCG, čime je jasno potvrdio navode Dritana Abazovića da je upravo to plan 44. Vlade Milojka Spajića”, navodi se u saopštenju URA.

Iz URA su naveli da, kao što su i do sada više puta isticali, neće dozvoliti i izričito su protiv novog zaduženja, ukidanja doprinosa za Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i prodaje EPCG.

“Povećanje plata i penzija, koje apsolutno podržavamo, mora doći isključivo na realnim osnovama, kako finansije naše države ne bi bile ugrožene, jer niko nema pravo da se igra sa budućnošću građanki i građana Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz URA su kazali da je vlada Abazovića prekinula praksu rasprodaje državne imovine zarad interesa privilegovanih pojedinaca i za vrijeme svog kratkog mandata uspijela da uveća kapital vraćajući u državno vlasništvo trajektnu liniju Kamenari-Lepetane, Željezaru, luku Budva i Pine, te značajnim uvećanjem akcija u Luci Bar i EPCG.

“Nažalost, sada postaje sve očiglednija namjera Vlade Milojka Spajića da ponovo vrati prekinutu pogubnu praksu Demokratske partije socijalista (DPS), gdje će se ponovo rasprodavati državna imovina radi ostvarivanja sumnjivih interesa pojedinaca”, zaključuje se u saopštenju.

