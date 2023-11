Uputili najoštriji protest povodom iznuđene ostavke Vučinića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska narodna partija (DNP) uputila je najoštriji protest povodom, kako su kazali, iznuđene ostavke predsjednika Radničke partije, Maksima Vučinića, na funkciju predsjednika Odbora direktora državne kompanije EPCG Željezara Nikšić.

Iz DNP su kazali da su se tom prilikom desile nemile scene na zboru sa radnicima, gdje je Vučinić napadnut ne samo verbalno, nego čak i fizički.

“I prema izjavi Vučinića, povodom njegovog rada i želje za pozitivnim promjenama, on nije imao podršku ni Sindikata ni menadžmenta kompanije da se radni proces pokrene sa mrtve tačke. Očigledno onaj, koji svojoj instituciji želi najviše dobra uz progresivne tokove, morao je biti prisiljen na podnošenje ostavke, kako dalje ne bi smetao nekim ovještalim strukturama”, rekli su iz DNP-a.

Iz DNP-a su naveli da je izuzetno odgovornom i čestitom Vučiniću očito „smetnja“ bila njegova bezrezervna podrška radnicima u Crnoj Gori, posebno radnicima Željezare, čemu idu u prilog brojne parlamentarne istrage i doneseni zakoni i amandmani, kao i cjelokupna institucionalna borba za napredak ove države.

“Vučinić je očigledno „kriv“ što je, i po njegovim riječima, želio doprinijeti obnovi privrede i Željezare Nikšić, vrativši je u vlasništvo državne kompanije EPCG. Od prvog dana izbora na funkciju dao je svoj lični ljudski i stručni maksimum, ali je izostala podrška svih onih struktura kojima je stajanje u mjestu profesionalna orijentacija”, navodi se u saopštenju.

DNP ponavlja da i verbalne i fizičke prijetnje nijesu bile cilj po sebi, nego samo dio skrivenog plana da se od jednog progresivnog mladog čovjeka iznudi ostavka, kako bi neki pojedinci iz sjenke mogli nastaviti svoju politiku netalasanja i otpora prema progresivnim tokovima.

“DNP vjeruje da takva vremena ipak pripadaju prošlosti, i da će Vučinić imati satisfakciju u našem društvu, shodno njegovim visokim htijenjima i želji da se u Crnoj Gori mnoge stvari pokrenu za dobro radnika i svih građana ove države, koja mora naprijed, i pored svih kočničara neminovnog napretka”, zaključuje se u saopštenju.

