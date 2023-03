Upornost privredne zone viša od očekivanja

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Iako se u ovoj godini očekuje usporavanje rasta svjetske privrede i eurozone, ohrabrujuće je što eksperti međunarodnih finansijskih organizacija ocjenjuju da je upornost privredne zone znatno viša nego što su očekivali, zaključeno je na Kopaonik biznis forumu.

Jubilarni 30. Kopaonik biznis forum okupio je više od 1,6 hiljada učesnika i 200 panelista. Organizovana su 34 panela, tri sesije i četiri specijalna događaja.

Forum je, prema ocjeni predsjednika Saveza ekonomista Srbije, Aleksandra Vlahovića, opravdao očekivanja, a zaključci sa najvažnijeg konferencijskog događaja u zemlji i regionu su se nametnuli već od prvog dana.

„Prvo, živimo u periodu izraženih ekonomskih i geopolitičkih rizika. U ovoj godini se očekuje usporavanje rasta svjetske privrede i posebno usporavanje rasta eurozone. Međutim, ono što je dobro i što su i eksperti Međšunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) ocijenili to je da je upornost privredne zone znatno viša nego što su očekivali, a to je dobra vijest za nas. Što se tiče Srbije, mi ulazimo sa solidnim, dobrim, zadovoljavajućim makroekonomskim parametrima“, rekao je Vlahović.

On je rekao da se to u prva dva mjeseca ove godine i nastavilo, ali da to ne znači da ne treba nastaviti snažno sa ekonomskih reformama.

„One se odnose prije svega na dalje konkretnije restruktuiranje i reformisanje velikih javnih preduzeća, kao i na dalje ulaganje i razvoj privrednog ambijenata, da bi se na taj način podstakao nivo domaćih privatnih investicija“, istakao je Vlahović.

Ono što je dodatno ocjenjeno jeste da je, ukoliko se inflacija u eurozoni bude smanjivala, realno očekivati da će se inflacija u Srbiji do kraja godine prepoloviti i da će se do kraja naredne godine vratiti u ciljane koridore.

Na Kopaonik biznis forumu je u protekla četiri dana pokrenut veliki broj inicijativa.

