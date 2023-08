Uplovila tri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Luka Kotor primila je danas tri broda.

Iz Dubrovnika je u šest sati i 30 minuta uplovio mega kruzer Celebrity Beyond sa 3,46 hiljada putnika i 1,38 hiljada članova posade, prenosi Radio Kotor.

Na poziciji sidra dva biće danas u 18 sati, a sljedeća luka je Mesina.

Jedrenjak Royal Clipper uplovio je jutros iz luke Dubrovnik sa 218 putnika i 109 članova posade.

Na sidru jedan biće danas do 18 sati kada će isploviti za Vis.

Uplovio je i luksuzni kruzer Le Lyrial iz Splita sa 226 putnika i 144 člana posade. Isplovljavanje za Dubrovnik je predviđeno u 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS