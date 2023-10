UPC ima maksimalno podršku SCO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska carinska služba je ostvarila napredak kroz unapređenje sistema rada, rukovođenje, implementaciju projekata, kao i dobro osmišljenje nove organizacione strukture i sistematizaciju, ocijenio je generalni sekretar Svjetske carinske organizacije (SCO), Kunio Mikurija.

“To su rezultati koji su za veliko poštovanje i koji su me zadivili. Ima dosta prostora za napredovanje, ali ovo što radi sadašnji direktor, zajedno sa svojim menadžmentom, nešto je što me impresioniralo, a naročito kada se sagledaju svi rezultati u prethodnih godinu”, saopštio je Mikurija nakon posjete Upravi prihoda i carina (UPC) i graničnom prelazu Dobrakovo.

On je, kako je saopšteno iz UPC, njenom direktoru Vladimiru Bulajiću kazao da će SCO pružiti maksimalnu podršku menadžmentu crnogorske institucije u daljem radu i nastavku procesa ka punoj profesionalizaciji.

Prilikom obilaska graničnog prelaza na granici sa Srbijom, u predstavljanju mogućnosti carinske službe učestvovali su pomoćnici direktora UPC za sektore za carinske poslove, Tatjana Vujisić, carinsku bezbjednost i kontrolu, Irena Popović i usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica, Jaho Demić. Prisustvovao je i visoki predstavnik SCO, Dashgin Aliyev.

