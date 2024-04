Ulcinj postao jedna od najatraktivnijih oaza za turiste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ulcinj je, kroz bogatu istoriju i naslijeđe, postao jedna od najatraktivnijih oaza za turiste iz cijelog svijeta, privlačeći ih svojom jedinstvenom ljepotom, gostoljubivošću i nezaboravnim iskustvima, saopštio je ministar turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Vladimir Martinović.

On je čestitao Dan opštine Ulcinj predsjedniku opštine Ulcinj Omeru Barjaktariju, predsjedniku Skupštine Opštine Ulcinj Adrijanu Mavriću, odbornicama i odbornicima, kao i svim građankama i građanima Ulcinja.

„Kao ministar turizma, ponosan sam što mogu da istaknem značaj koji Ulcinj ima u našoj turističkoj punudi zbog čega vam pružam svoju punu podršku u daljem razvoju i unapređenju turizma u vašoj prelijepoj opštini“, rekao je Martinović.

On je naveo da njihova prepoznatljivost i privrženost razvoju jedinstvene turističke ponude s jedne i građanskih vrijednosti s druge strane predstavljaju temelj na kojem se gradi moderna Crna Gora, istinski posvećena principima multietničke demokratije i očuvanja kulturne raznolikosti.

„Neka ovaj dan bude prilika da slavimo zajedno vaše dostignuće i da se radujemo budućim uspjesima i prosperitetu Opštine Ulcinj“, dodao je Martinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS