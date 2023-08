U zalivu danas dva broda sa 1,42 hiljade gostiju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Luci Kotor danas se nalaze dva broda sa 1,42 hiljade gostiju, od kojih je 946 putnika i 470 članova posade.

Prema informaciji iz Luke Kotor jutros u sedam sati je u zaliv uplovio Viking sky sa 915 putnika i 463 člana posade. Isplovljava u 16 sati i 30 minuta, prenosi Radio Kotor.

U kotorsku luku je i brod Adriatica koji je uplovio u ponedjeljak sa 31 putnikom i sedam članova posade. Isplovljava u petak u sedam sati.

