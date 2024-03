U utorak o prednostima i manama vještačke inteligencije

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Meetup na temu Vještačka inteligencija – ChatGPT: Prednosti, mane i najbolje prakse, biće u utorak održan u prostorijama CODE hub-a u Inovaciono preduzetničkom centru (IPC) Tehnopolis u Nikšiću.

ChatGPT je vodeća platforma za razgovor sa vještačkom inteligencijom, koji prema dostupnim izvorima broji više od 100 miliona aktivnih korisnika sedmično.

Na Meetup-u će se, kako je saopšteno, podijeliti savjeti, preporuke i najbolje prakse za integraciju ChatGPT-a u poslovne procese i komunikaciju sa klijentima.

“Dodatno, govorićemo i o njegovim glavnim prednostima i manama, kao i načinima kako njegovom upotrebom poboljšati produktivnost i efikasnost u poslovnom okruženju”, dodaje se u saopštenju.

Svoje bogato iskustvo će sa svim prisutnima podijeliti član Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju, Miodrag Vujković, koji je i osnivač preduzeća Inovativa koje se bavi implementacijom AI sistema u biznisu i edukacijom u oblasti AI-a.

On je i osnivač start up-a netAI, koji koristi generativnu vještačku inteligenciju za kreiranje veb aplikacija.

Vujković ima preko 20 godina iskustva u marketingu, finansijama, bankarstvu, reviziji i IT-u i osam godina iskustva u primjeni AI sistema.

Za prisustvo na događaju potrebno je registrovati se na linku https://docs.google.com/forms/d/1pZHba9F2jOxl3GrMoJj0d7-XhY9MrFSAoE25K534_04/edit

Tehnopolis ovu aktivnost organizuje u okviru projekta BEYOND koji kofinansira Evropska unija (EU) kroz IPA Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora od 2021. do 2027. godine.

