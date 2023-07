U subotu Portonovi Veče vina i koncert Jelene Tomašević

Kumbor, (MINA-BUSINESS) – Veče vina u Portonovom biće organizovano u subotu, kada će taj rizort biti domaćin nekim od najboljih vinara iz regiona.

Veče vina se ove godine organizuje treći put, a manifestacija će početi u 21 sat na Vista trgu.

“Gosti će imati priliku da probaju vrhunska vina iz 45 vinarija koje će predstaviti različite sorte vina – od bogatih crvenih do suvih i laganih bijelih”, navodi se u saopštenju.

Veče vina u Portonovom je prilika i za druženje, a uz neke od najboljih etiketa koje donose vinari iz regiona ali i svijeta, posjetioci će uživati i u delicijama koje upotpunjuju ugođaj.

Pop zvijezda Jelena Tomašević koje je nastupala i kao specijalna gošća na koncertima najvoljenijeg tenora svijeta Andree Boćelija, specijalna je gošća ovogodišnje Večeri vina, i daće posebnu čar svojim koncertom.

Karte je moguće kupiti online, putem Gigstix website-a.

Vinarije učesnice su Astoria, Brajović, Cantina Spada, Castel Savina, Castorani, Cattunar, Dalvina, Damarius, Delić, Desporika, Diez Siglos, Domaide de Cala, Dubrovački Podrumi, Erdevik / Chichateau, Feravino, Glaser&Glaser, Keković i Kutjevo.

Učestvuju i vinarije Masi, Matalj, Matić, Matijašević, Medea, Milović, Miranović, Mola, Monte del Fra, Pasqua, Podrumi Vukoje, Priča, Rakčević, San Martino, Šapat, Ščurek, Sinjac, Sjekloća, Šoškić, Srb Kiš, Stemina, Tomaz, Villa Sandi, Virtus i Zenato.

