U Kotoru 30 odsto više gostiju

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Na kotorskoj rivijeri odmara ukupno 6,33 hiljade gostiju, što je 30 odsto više u nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Opštine Kotor.

“Od ukupnog broja gostiju, skoro pet hiljada boravi u privatnom smještaju, 1,15 hiljada u hotelima, 133 u hostelima i odmaralištima, a 43 u kampovima”, saopštila je PR menadžerka TO Kotor, Milena Radović.

Ona je dodala da su u privatnom smještaju, najbrojniji gosti iz Srbije, Rusije, Turske, Velike Britanija i Njemačke.

“U hotelima su, kao i do sada, najbrojniji gosti iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Izraela, Turske i iz zemalja regiona”, navela je Radović za Radio Kotor.

Kada je riječ o izletnicima, Stari grad je, kako je kazala, u četvrtak obišlo njih 886, a najbrojniji su iz SAD-a i Italije.

“U prethodnih sedam dana Kotor je posjetilo čak 16,95 hiljada izletnika, od čega njih 7,96 hiljada u danima vikenda, a najbrojnije su bile grupe turista iz Turske, SAD, Rusije, Španije i Velike Britanije”, precizirala je Radović.

Ona je podsjetila da će sjutra na glavnom gradskom Trgu od oružja, sa početkom u 21 sat, biti održan koncert regionalne muzičke zvijezde Doris Dragović.

Organizatori su Opština Kotor, Turistička organizacija Opštine Kotor i kompanija Kotor cable car.

