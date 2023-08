U kotorskoj luci dva kruzera

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorskoj luci danas se nalaze dva kruzera sa 4,76 hiljada gostiju, od čega 3,19 hiljada putnika i 1,57 hiljada članova posade.

Iz Luke Kotor su kazali da je kruzer Norwegian gem uplovio je jutros u šest sati i 15 minuta iz Dubrovnika, sa 2,53 hiljade putnika i 1,04 hiljade članova posade, prenosi Radio Kotor.

Taj kruzer će u 16 sati i 30 minuta isploviti za Krf.

Brod MS Silver Nova uplovio je u sedam sati i 45 minuta iz Dubrovnika, a isplovljava u 17 sati za Split.

Na njemu je 658 putnika i 538 članova posade.

