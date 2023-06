U Herceg Novom 14,47 hiljada turista

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – U Herceg Novom, prema podacima od četvrtka, boravi 14,47 hiljada turista, što je 4,4 hiljade više nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima hercegnovske Turističke organizacije (TO), od ukupnog broja gostiju stranih je 13,8 hiljada, a domaćih 673.

U hotelima boravi 5,64 hiljade gostiju, a u domaćinstvima 8,8 hiljada.

U auto-kampovima boravi 28 turista, dok u hostelima nema prijavljenih gostiju.

(kraj) jlb

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS