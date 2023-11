Turska zainteresovana za ulaganje u više oblasti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turska je zainteresovana za ulaganje u nekoliko oblasti, posebno u dijelu unapređenja uslova na tržištu rada, saopštio je turski ambasador u Crnoj Gori, Bariš Kalkavan.

On je na sastanku sa ministarkom rada i socijalnog staranja, Naidom Nišić, ukazao na mogućnosti za još bolju saradnju u narednom periodu.

„Bila bi to dodatna motivacija da mladi ne odlaze iz Crne Gore, kao što je to do sada bila praksa“, naveo je Kalkavan.

On je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, rekao da su interesovanja turskih investitora brojna, a cilj im je da, ukoliko se steknu određeni uslovi, ožive sjever Crne Gore i povećaju broj radnih mjesta.

„U Crnoj Gori dugi niz godina posluje veliki broj turskih kompanija, koje žele da uz institucionalnu podršku i saradnju unaprijede poslovanje“, kazao je Kalkavan.

Nišić je potvrdila spremnost da taj resor podrži nove inicijative i projekte, na obostrano zadovoljstvo, posebno u cilju otvaranja novih radnih mjesta.

„U toku je reforma tržišta rada i veoma smo zainteresovani za direktne strane investicije, koje bi unaprijedile život građana na sjeveru Crne Gore, na šta ova Vlada stavlja poseban akcenat“, navela je Nišić.

Sagovornici su podržali inicijativu da se formira međuresorska radna grupa koja bi pratila sve predložene aktivnosti u cilju bržeg i lakšeg završavanja procedura koje su potrebne za realizaciju projekata.

