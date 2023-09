Turizam neprocjenjivi resurs Žabljaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bogata turistička ponuda Žabljaka, kao i razvoj poljoprivrede i šumarstva neki su od progresivnih aspekata koje je ta opština postigla, uz napor da se transformiše u investicioni i razvojni centar, saopštio je ministar javne uprave, Marash Dukaj.

On je, čestitajući Dan opštine Žabljak, kazao da samo ime tog grada asocira na neopisivo lijepu prirodu koja je prepoznata i zahvaljujući kojoj je postao turistički dragulj.

„Broj noćenja, dostignut samo tokom avgusta, a tek tokom cijele ljetnje sezone, je neprocjenjiv resurs i doprinos razvojnom potencijalu Žabljaka“, naveo je Dukaj i dodao da podržavaju podrška koju žabljačka opština pruža mladima u otvaranju sopstvenog biznisa.

Ministarstvo javne uprave će, kako je najavio, nastaviti sa podrškom opštini Žabljak u oblasti reforme javne uprave i digitalizacije, kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata.

Dukaj je čestitku uputio predsjednicima Opštine i lokalnog parlamenta, Radošu Žugiću i Ivanu Popoviću, kao i svim građankama i građanima Žabljaka.

