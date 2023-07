Turističku ponudu predstavili slovačkim influenserima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, u saradnji sa avio-kompanijom Air Montenegro i Aerodromom Bratislava, ugostila influensere iz Slovačke, kojima je predstavljena turistička ponuda Crne Gore.

Iz NTO su kazali da je uvođenje direktne avio-linije Bratislava-Podgorica bilo povod za intenziviranje promotivnih aktivnosti na tržištu Slovačke, te je već prvim letom dočekana jedna slovačka blogerka i influenserka, a zatim jedan od njihovih najpoznatijih influesera.

„Riječ je o Milanu Barduna, koji je već dvije godine zaredom dobio nagradu za najboljeg infliunsera i blogerki i influenserki Jani Schweighoferovoj, koja je 2017. godine dobila nagradu za najbolju blogerku u Slovačkoj“, navodi se u saopštenju NTO.

Bardun je tokom svog boravka u Crnoj Gori, od 27. juna do 1. jula, sa svojim pratiocima na Instagramu podijelio atraktivne storije i postove o crnogorskom primorju, ali i centralnom dijelu Crne Gore.

Bardun je kazao da je poseban utisak na njega ostavila raznovrsnost ponude u Crnoj Gori i mogućnost da se vidi toliko različitih stvari na relativno maloj udaljenosti.

“Veoma sam iznenađen raznolikošću ponude, a posebno bogatom ponudom aktivnog odmora. Mogućnosti za aktivnosti na otvorenom su beskrajne. Tu su aktivnosti koje su idealne za porodicu, ali ima i dosta toga za osobe koje vole da putuju sami ili sa društvom i oprobaju se u brojnim adrenalinskim aktivnostima“, rekao je Bardun.

On je obišao i nekoliko plaža budvanske i barske rivijere, koje su ga posebno oduševile, nakon čega je obišao Kotor i Herceg Novi. Prema njegovim riječima, u Herceg Novom ga je sačekalo jedno jedinstveno iskustvo, gastro tura u selu Kameno, gdje je imao priliku da proba crnogorske specijalitete, dok je za Kotor poručio da je to mjesto koje nijedan turista ne smije da propusti.

Tokom četiri dana boravka, pored primorja Bardun je posjeto jedan nacionalni park, Cetinje, gdje je obišao Narodni muzej Crne Gore i Lipsku pećinu, a zatim i Podgoricu, gdje je, kako je kazao, otkrio drugo lice Crne Gore.

“Oduševljen sam time što sam imao priliku da se vozim kajakom Skadarskim jezerom, u tom predivnom nacionalnom parku. Priroda je ovdje zaista nevjerovatna. Nakon toga, na Cetinju sam otkrio da Crna Gora ima bogatu istoriju i kulturu. Drago nam je što su letovi preko Aerodroma Podgorica, jer taj grad ima idealan položaj, te turisti mogu otkriti i južni i sjeverni dio Crne Gore“, zaključio je Bardun, čiji Instagram profil na mjesečnom nivou ima preko pola miliona pregleda.

Crna Gora nije ostavila ravnodušnom ni influenserku Janu Schweighoferovu, koja je poručila da će se sigurno vratiti, ali da će sljedeći put njena stanica biti neka od planina na sjeveru.

Tokom boravka u Crnoj Gori, ona je imala priliku da posjeti Budvu, Kotor, Orahovac, Perast i ostvro Gospa od Škrpjela, a na svakom mjestu je otkrila zanimljive detalje koje planira da istakne u svom travel blogu.

“Ovo je izuzetno lijepa zemlja. Naročito sam oduševljena planininama koje se nadvijaju iznad mora, pa dok plivaš u bistroj vodi, možeš da uživaš u pogledu na planine. Sviđa mi se što se zemlja može obići autobusom, a obala brodićima, što je sjajno jer ne žele svi da iznajme auto ili jednostavno nemaju vozačku dozvolu”, navela je Schweighoferova.

Njenim pratiocima na društvenim mrežama i čitaocima bloga prepočila je da obavezno posjete bar jedan stari grad na primorju, prošetaju srednjovekovnim uličicama i uživaju u mediteranskoj atmosferi, kao i da obavezno probaju odlično vino i crnogorske specijalitete.

Na kraju je naglasila da će direktna avio-linija koja spaja Crnu Goru i Slovačku umnogome doprinijeti da veliki broj njenih sunarodnika ove godine i lično otkrije čari Crne Gore.

“Direktan let će uštedjeti vrijeme svima koji planiraju da što bolje iskoriste svoj odmor. Sada možemo za sat i po biti nadomak plaže, u ovoj očaravajućoj državi”, kazala je Schweighoferova.

Posjete ovih influensera podržali su strateški partneri HG Budvanska rivijera, lokalne turističke organizacije Budve, Kotora, Herceg Novog, Podgorice, Cetinja i Bara, Narodni muzej Crne Gore, kao i hotel Casa del Mare i Kamenovo beach.

