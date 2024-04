Turistička inspekcija od početka godine obavila 2,24 hiljade nadzora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistički inspektori od početka godine su obavili 2,24 hiljade inspekcijskih nadzora, 9,7 odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine.

Iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP) je saopšteno da Odsjek za turističku inspekciju bilježi zavidne rezultate od početka godine.

“Kontrolama je utvrđeno 648 nepravilnosti, pri čemu je izdat 521 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 174,36 hiljada EUR. Takođe, u ovom periodu donijeto je pet rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti kao i dva rješenja o pečaćenju objekata”, navodi se u saopštenju.

Iz UIP-a su kazali da su period za nama obilježile nepravilnosti koje se tiču obavljanja djelatnosti bez odobrenja za rad, kršenja Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kao i neizdavanja fiskalnih računa u ugostiteljskim objektima.

“Turistička inspekcija će u susret sezoni u narednom periodu sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole turističke ponude u svim opštinama, te na taj način pokušati i da preventivnim djelovanjem, tamo gdje je to moguće, ukaže na nepravilnosti kako bi svi privrednici što spremnije dočekali nastupajuću ljetnju sezonu”, zaključuje se u saopštenju.

