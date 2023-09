The Times: Crna Gora među najpopularnijim destinacijama za odmor u Evropi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najčitaniji britanski dnevni list The Times sa milionskim auditorijumom, uvrstio je Crnu Goru u 25 najljepših destinacija za odmor u Evropi, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Iz NTO su rekli da se u članku koji je objavljen u online i štampanom izdanju ovog lista, Crna Gora našla među najpopularnijim destinacijama kao što su Španija, Italija, Grčka i Portugal. Navodi se da je naša zemlja jedinstvena zbog prirodnih ljepota.

“Ima Biogradsku goru – jednu od tri preostale prašume u Evropi, Skadarsko jezero – najveće jezero na Balkanu koje se proteže kroz Crnu Goru i Albaniju, kao i prelijepi kanjon rijeke Tare”, piše u članku.

U članku se dodaje da su atraktivni i primorski gradovi, uključujući živahnu Budvu i Kotor koji je okružen planinskim vrhovima.

Osim toga, u članku naslovljenom „25 mjesta u Evropi sa sjajnim plažama za bijeg od gradskih gužvi“, uz čuvena turistička odredišta kao što su Nica, Venecija, La Korunja, Lisabon, Larnaka, nalazi se i Tivat uz preporuku „Uronite u Bokokotorski zaliv”.

“Neće vam smetati nedostatak pijeska u zalivu, jer ćete uživati u pogledu na mirno plavo more i visoke planinske vrhove”, piše u članku.

Imajući u vidu uticaj britanskog dnevnog lista The Times, očekuje se da će ovi članci rezultirati unaprijeđenim imidžom Crne Gore na tržištu Velike Britanije i doprinijeti rastu interesovanja sa ovog važnog emitivnog tržišta.

Elektronski članci su dostupni na sljedećim linkovima:

https://www.thetimes.co.uk/article/25-of-europes-best-city-breaks-with-a-brilliant-beach-rlnrbhxzv

https://www.thetimes.co.uk/article/travel-the-25-coolest-places-to-stay-in-europe-2920dd6cb

