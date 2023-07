Tender za domen .me praktično završen, Vlada da poštuje važeći ugovor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud donio je rješenje o određivanju privremene mjere kojom se zabranjuje dalje sprovođenje javnog poziva za izbor agenta registracije domena u okviru nacionalnog internet domena Crne Gore, saopšteno je iz kompanije doMEn.

Advokati Dragan Prelević i Savo Jasnić iz Podgorice i Goran Stanivuković i Siniša Čolević iz Novog Sada kazali su da je rješenjem Privrednog suda usvojen njihov predlog za određivanje te privremene mjere.

“Predmetnim rješenjem, državi Crnoj Gori je zabranjeno otvaranje ponude, odabir novog agenta, kao i da pravno i faktički spriječi kompaniju doMEn da vrši ovlašćenja za registraciju domena i pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem nacionalnog domena „.me“, u skladu sa važećim ugovorom o agentu registracije”, kaže se u saopštenju kompanije doMEn.

Advokati su kazali da ugovor o agentu registracije zaključen između Vlade i kompanije doMEn ostaje na punoj snazi do 31. marta 2033. godine, što će njihov klijent i dokazati u sudskom postupku.

Oni su naglasili da su upozorili nadležne sužbenike Vlade da bi svaka dalja radnja usmjerena na sprovođenje postupka po Javnom pozivu ili onemogućavanje kompanije doMEn da vrši ovlašćenja za registraciju domena i pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem nacionalnog domena „.me“, predstavljala krivično djelo Zloupotreba službenog položaja.

“Smatraju da nezakonite radnje države Crne Gore, koje su dale osnova za usvajanja privremene mjere, nepotrebno urušavaju investicionu klimu u Crnoj Gori i pozivaju Vladu na poštovanje važećeg ugovora i zakona Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Advokati su dodali da njihov klijent i pored ishodovane privremene mjere, ostaje posvećen mirnom rješenju nastale situacije i pozivaju Vladu na razgovor.

