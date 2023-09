Telekom mreža ulazi u novu eru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gašenje 3G mreže, u cilju posvećivanja tehnologijama budućnosti, označava novu eru u telekomunikacijama u Crnoj Gori i potvrđuje kompaniju Crnogorski Telekom kao lidera u industriji, saopštili su njeni predstavnici.

Iz kompanije su kazali razvoj novih tehnologija u svijetu telekomunikacija, posebno očigledan kroz ekspanziju 5G i 4G mreža, predstavlja prekretnicu u načinu na koji živimo, radimo i komuniciramo.

„Napredne mreže dovele su do prethodno neviđenog ubrzanja u prenosu podataka i omogućile razvoj i korišćenje tehnološki naprednih aplikacija poput virtuelne i proširene stvarnosti (VR/AR), 4k striminga, pametnih rješenja u domovima i gradovima. Sve to je bilo nezamislivo u eri 2G i 3G mrežnih tehnologija, pa nam ovaj tehnološki napredak, drugim riječima, omogućava stvaranje društva i ekonomije koji su bolje povezani, pametniji i efikasniji“, navodi se u saopštenju.

Crnogorski Telekom je, kako su podsjetili, kroz kontinuirane investicije u mrežne tehnologije, osigurao da danas pokriva preko 80 odsto stanovništva 5G signalom, koji je upravo Telekom lansirao u Crnoj Gori, dok 4G mrežom pokriva 97 odsto stanovništva.

„Osim što ima najveću mrežu, Crnogorski Telekom u ovom trenutku ima i najbržu 4G i 5G mrežu u zemlji, a već niz godina i najveći protok internet saobraćaja u mobilnoj mreži u Crnoj Gori, što ilustruje pouzdanost i kapacitet mobilne mreže Telekoma“, dodali su iz kompanije.

Imajući u vidu potrebe korisnika, i u želji da dodatno unaprijedi njihovo iskustvo u mobilnoj mreži Telekoma, kompanija je nedavno, prva u Crnoj Gori, predstavila VoLTE tehnologiju i omogućila svojim korisnicima da razgovaraju istovremeno pretražujući na svom mobilnom uređaju internet sadržaje visokog kvaliteta, uz značajno bolji kvalitet servisa i još kraće vrijeme uspostavljanja poziva.

Kako su naveli iz Telekoma, 5G i 4G tehnologije daleko su efikasnije i bolje u prenosu podataka radio tehnologijama, i postojeća 3G mreža, u tehnološkom i poslovnom kontekstu, polako gubi smisao.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, saopštio je da je 3G mreža, iako revolucionarna u svoje vrijeme, danas tehnološki prevaziđena, zaostaje u odnosu na 4G i 5G tehnologiju i ni na jedan način ne može se mjeriti sa novim mrežama koje su već razvijene u Crnoj Gori.

„Upravo u toj činjenici temeljimo plan za postepeno gašenje 3G mreže, koje će se u potpunosti realizovati do kraja ove godine, kako bismo spektar, resurse i pažnju u potpunosti usmjerili na dalji razvoj 5G i 4G tehnologije“, rekao je Udovičić.

Ova odluka podudara se sa svjetskim trendom gašenja 3G tehnologije, koji predvode tehnološki napredne zemlje poput Singapura, Hongkonga, Japana, Njemačke.

„U Telekomu smo ponosni što smo među globalnim telekomunikacionim liderima koji su stvorili uslove za potpuni prelazak na mrežu budućnosti“, kazao je Udovičić.

Budući da je riječ o veoma kompleksnom projektu, u Telekomu su u prethodnom periodu intenzivno radili na tome da korisnici i kroz ovu fazu unapređenja mreže prođu sa vrhunskim korisničkim iskustvom, a kompanija tokom ovog procesa stoji na raspolaganju svim poslovnim i privatnim korisnicima.

Direktor Sektora tehnike u Telekomu, Jovan Ćetković, objasnio je da gašenje 3G mreže, kako bi se posvetili tehnologijama budućnosti, označava novu eru u telekomunikacijama u Crnoj Gori, i potvrđuje kompaniju kao lidera u industriji.

„Telekom je već izgradio izuzetno brzu i pouzdanu mrežu koja korisnicima pruža neuporedivo iskustvo u prenosu podataka i povezivanju s digitalnim svijetom, pa ovim potezom još jednom pokazujemo posvećenost inovacijama i pružanju naprednih servisa korisnicima“, rekao je Ćetković.

U Crnogorskom Telekomu su napravili temelje za dalji razvoj 5G mreže na gigabitnim brzinama.

„Frekvencijski resursi koje posjedujemo, uključujući i spektar koji ćemo osloboditi gašenjem zastarjele 3G tehnologije, garancija su da možemo da obezbijedimo superiorno korisničko iskustvo u Crnoj Gori, i osiguramo konkurentnost naše mobilne 5G i 4G mreže u narednim godinama“, poručio je Ćetković.

Kako bi osigurao lidersku poziciju i u budućnosti, na aukciji radio-frekvencijskog spektra održanoj u organizaciji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) u decembru prošle godine, Crnogorski Telekom je zakupio najviše 5G spektra i tako stvorio uslove za uvođenje gigabitnih brzina u mobilnoj mreži i spektralnu konkurentsku prednost Telekoma za narednih 15 godina.

„U Telekomu ostajemo predani pružanju vrhunskih usluga i predstavljanju globalnih tehnoloških trendova“, zaključuje se u saopštenju kompanije.

