Svjetske berze pale

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica su ove sedmice na svjetskim berzama pale, jer će zbog povišene inflacije, kamate u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ostati povišene duže nego što se očekivalo i jer poslovni rezultati američkih banaka nijesu impresivni.

Na Wall Streetu je Dow Jones potonuo 2,4 odsto na 37.983 boda, dok je S&P 500 pao 1,6 odsto na 5.123 poena, a Nasdaq indeks 0,45 odsto na 16.175 bodova.

Najveća svjetska berza našla se pod pritiskom, jer u SAD-u inflacija ne popušta, prenosi Hina.

Ove sedmice je objavljeno da su potrošačke cijene u martu porasle 0,4 odsto na mjesečnom nivou, dok je inflacija na godišnjem nivou dostigla 3,5 odsto, što je 0,3 procentna poena više nego u februaru.

To je veći rast cijena nego što su analitičari procjenjivali, a više od očekivanja porasla je i osnovna stopa inflacije, iz koje su izuzete cijene hrane i energenata.

Podaci pokazuju da posljednjih mjeseci inflacija ne popušta i da se i dalje kreće znatno iznad planirane vrijednosti Federalnih rezervi (Fed) od oko dva odsto.

Stoga centralna banka nema razloga da žuri sa smanjenjem kamatnih stopa, što ovih dana poručuju i čelnici američke centralne banke.

Nakon ovih podataka, gotovo sasvim su splasnule nade ulagača da će Fed smanjiti kamate na sjednici u junu.

Malo je izgleda i da će proces smanjenja kamata početi u julu, pa se prvo smanjenje cijene novca sada očekuje u septembru.

Pitanje je, takođe, u koliko bi navrata Fed ove godine mogao smanjiti kamate. Do sada se očekivalo da će to biti u tri navrata, za po 0,25 procentnih poena, no sve je izglednije da će biti manje rezova.

Ulagače je razočarao i loš početak sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata američkih kompanija.

Sve tri banke koje su u petak objavile izvještaje, JPMorgan, Wells Fargo i Citigroup, ostvarile su slabije rezultate nego što se očekivalo, pa su cijene njihovih dionica pale.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks porastao je 1,1 odsto na 7.995 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 1,3 odsto na 17.930 poena, a pariski CAC 0,6 odsto na 8.010 bodova.

Podršku tržištima pružile su poruke iz Evropske centralne banke (ECB). Doduše, čelnici ECB-a zadržali su na sjednici u četvrtak kamatne stope nepromijenjene, no jasno su poručili da bi uskoro moglo početi smanjenje kamata.

