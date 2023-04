Strah od recesije zadržao cijene nafte na 86 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak na 86 USD, balansirajući između straha od recesije zbog izglednog ponovljenog podizanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i nade da će kineski podaci signalizirati snažnu potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila 30 centi niža nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 86,01 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, skliznuvši na 82,18 USD, prenosi Hrportfolio.

Tržište se na početku sedmice fokusiralo na monetarnu politiku u SAD-u.

Trgovci nagađaju da će američka centralna banka u maju ponovo podići kamatne stope, četvrtinu procentnog boda, procjenjujući da bi zbog usporavanja ekonomije mogla promijeniti smjer monetarne politike, ali tek krajem godine.

„Naftni kompleks i dalje analizira kontinuirane znake hlađenja američke ekonomije”, kazala je Vandana Hari iz Vanda Insightsa.

Novi signali o smjeru Fedove monetarne politike i dolara mogli bi stići iz izvještaja o poslovanju američkih kompanija.

Podignute kamatne stope podigle su američku novčanicu, što je zakočilo potražnju za naftom budući da je smanjilo kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Pažnja se sada okreće podacima o kineskom bruto domaćem proizvodu (BDP) u prvom tromjesečju, koji će biti objavljeni u utorak. Trgovci očekuju da će podići cijene robe, a Međunarodna agencija za energiju (IEA) predviđa da će upravo Kina biti glavni motor potražnje u ovoj godini.

Međutim, IEA je takođe upozorila da bi smanjenje proizvodnje koje su najavili proizvođači iz Organizacije zemalja izvoznica nafte i njihovi saveznici moglo produbiti očekivani deficit u snabdijevanju naftom u drugoj polovini godine i naštetiti potrošačima i oporavku svjetske ekonomije.

Snabdijevanje je trenutno ograničeno zbog sada već trsedmične obustave izvoza iz iračkog Kurdistana preko turske luke Ceyhan nakon što je u arbitražnom postupku utvrđeno da je Turska prekršila dogovor, dopuštajući Kurdistanu da naftu izvozi bez privole Bagdada.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak cijena barela korpe nafte njegovih članica pala 97 centi, na 86,8 USD.

