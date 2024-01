Strah od poremećaja u snabdijevanju podigao cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 79 USD, zbog zabrinutosti za snabdijevanje s Bliskog istoka i smanjene proizvodnje u Libiji.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 61 cent nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 78,86 USD, prenosi SEEbiz.

U Njujorku se barelom trgovalo po 74 centa višoj cijeni, od 73,44 USD.

Trgovce su u srijedu uznemirili zaoštravanje napetosti na Bliskom istoku i smanjena prozvodnja na najvećem libijskom naftnom polju Sharara.

Ubistvo visokog zvaničnika palestinskog Hamasa u Bejrutu podstaklo je strahovanja da bi se rat mogao proširiti iz palestinskog Pojasa Gaze na Liban.

Izraelski zvaničnici poručili su da će njihova vojna operacija u Pojasu Gaze trajati mjesecima, a jemenski Huti u znak podrške Palestincima napadaju brodove povezane s Izraelom na Crvenom moru.

Sjedinjene Američke Države (SAD) su osnovale međunarodnu koaliciju koja bi trebalo da garantuje sigurnu plovidbu.

Crveno more važan je transportni pravac za naftu s Bliskog istoka, ključne proizvodne regije, a brodari su zbog učestalih napada počeli da preusmjeravaju brodove oko Rta dobre nade, što znači veće troškove i duži rok isporuke.

Situaciju su zaoštrile i dvije eksplozije u Iranu tokom obilježavanja godišnjice pogibije zapovjednika Kasima Sulejmanija, kojeg je 2020. godine usmrtio američki dron. Eksplozije su usmrtile više od 80 ljudi, Teheran govori o terorističkom napadu i najavljuje odgovor.

Nervozu su na tržištima pojačali i protesti u Libiji, koji su zaustavili proizvodnju na naftnom polju Sharara kapaciteta do 300 hiljada barela dnevno. Sharara spada među najveća naftna polja u Libiji i često je meta političkih protesta.

“Medijski izvještaji o zaoštravanju napetosti u Crvenom moru i potpuno zatvaranje libijskog naftnog polja Sharara zbog protesta ponovo su raširili strah od poremećaja u globalnom snabdijevanju naftom”, rekao je Yeap Jun Rong iz IG-a.

Podršku cijenama pružio je i izvještaj udruženja američkih proizvođača API, prema kojem su zalihe nafte u prošloj sedmici pale 7,4 miliona barela, dvostruko više nego što se očekivalo.

Iako izvještaj pokazuje rast zaliha derivata, posmatrači nafte vjerovatno će se zbog Libije i obnovljene opasnosti rata fokusirati na pad zaliha sirove nafte za 7,4 miliona barela”, rekao je John Evans iz PVM-a.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 1,41 USD, na 76,87 USD.

