Stižu akcizne markice iz Njemačke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) posvećano rješava situaciju i u toku je preuzimanje akciznih markica od dobavljača, odnosno njemačke firme Leonhard Kurz Stiftung & Co KG.

Ovo je zvanično u utorak saopšteno iz Uprave s kojom su Vijesti kontaktirale nakon što su im se obratili poreski obveznici koji tvrde da opet nedostaju akcizne markice iz serije koja je nakon odluke Vlade dozvoljena da se stavlja na akcizne proizvode za koje su falile regularne markice.

“Ovom vanrednom isporukom obezbjeđuju se dovoljne količine i ne može nedostajati akciznih markica. UPC je nedavno i najavila da će brzo trajnije riješiti situaciju s dobavljačem. Akcizne markice se izdaju po datumu podnošenja zahtjeva obveznika. To znači da je moguće da dolazi do trenutnog čekanja jer se zahtjevi rješavaju po redosljedu dostavljanja”, kazali su iz Uprave kojom rukovodi direktor Vladimir Bulajić.

Kako su naveli, njemačka kompanija će i ubuduće nastaviti redovno snabdijevanje u skladu s ugovorom koji je ovaj menadžment na vrijeme obezbijedio.

Javnost je sredinom juna saznala da je UPC ostala bez akciznih markica, zbog čega je nastao problem s carinjenjem određenih alkoholnih pića i duvana.

Riječ je bilo o akciznim markicama za obilježavanje alkoholnih pića zapremine veće od 0,03 litra, kao i duvanskih proizvoda namijenjenih za prodaju u SCP.

Zbog ovog problema Vlada je, na predlog Ministarstva finansija, usvojila rješenje po kome bi robu za koju fale akcizne markice određene veličine obilježili kontrolnim akciznim markicama iste veličine, bez obzira na zapreminu ambalaže.

Ovo će važiti do 1. oktobra, kako bi se što prije riješio problem nastao zbog nedostatka akciznih markica.

Ovaj problem je nastao, kako su ranije objasnili iz UPC, zbog loše planirane nabavke za prošlu godinu, u kojoj nije učestvovao aktuelni menadžment na čelu s Bulajićem, koji je najavio da će od Ministarstva finansija tražiti da se u narednom periodu stvore uslovi za pokretanje otvorenog postupka s mogućnošću zaključivanja okvirnog sporazuma na dvije godine za nabavku akciznih markica.

“To najbolje potvrđuje blagovremeno potpisan ovogodišnji ugovor, na osnovu kojeg se očekuje isporuka. Za prošlu godinu ugovorena je izrada i štampanje akciznih markica u iznosu od 475,3 hiljade EUR, dok je za ovu godinu ovaj menadžment UPC insistirao da se taj iznos značajno poveća. Tako je, nakon pregovora s Ministarstvom finansija i insistiranja Bulajića, povećan iznos s početno odobrenih 475,3 hiljade EUR na 1,1 milion EUR za nabavku akciznih markica u ovoj godini, odnosno za skoro dva i po puta više nego lani”, saopšteno je ranije iz UPC.

