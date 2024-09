Radna grupa za rješenje razgraničenja civilnog i vojnog aerodroma

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane, Generalštab Vojske Crne Gore (VCG), Aerodrom Podgorica i Agencija za civilno vazduhoplovstvo formiraće radnu grupu sa zadatkom da do 1. decembra predloži rješenje za razgraničenje između civilnog i vojnog aerodroma.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, to je zaključak sa današnjeg sastanka predstavnika tog Vladinog resora, Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Aerodroma Podgorica, kojem su prisustvovali i predstavnici Vazduhoplovstva VCG.

U saopštenju se navodi da bi radna grupa trebalo da napravi informaciju sa prijedlogom aktivnosti za prevazilaženje spornih pitanja u zonama razgraničenja između vojnog i civilnog Aerodroma Podgorica i vojnog aerodroma Knjaz Danilo u Golubovcima.

“Zadatak radne grupe je i da pruži tematski okvir za budući ugovor među zainteresovanim stranama, kako na bazi ekspertskih mišljenja, tako i na uporednoj praksi drugih evropskih gradova u kojima su civilni i vojni aerodrom u neposrednoj blizini, ili u situaciji da zajednički koriste djelove neophodne infrastrukture”, navodi se u saopštenju.

Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da je uvjeren da će se, zajedničkim dogovorom, uz uvažavanje interesa svih strana, doći do rješenja i izaći iz, kako je naveo, pat pozicije koja traje već godinama.

Sastanku su prisutvovali sekretarka Ministarstva odbrane Jadranka Vojinović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Ivan Šćekić, direktor Aerodroma Podgorica Dragan Milanović, kao i vršilac dužnosti komandanta Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore Ljubinko Petić.

“Svi učesnici saglasni su u ocjeni da se što prije i efikasnije mora izaći iz situacije koja proizilazi iz činjenice da na aerodromu u Golubovcima postoje dva operatera, civilni i vojni, sa odgovarajućim bezbjednosnim standardima, koji moraju da sarađuju na najbolji mogući način, uz nadzor i podršku Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Vojnog Vazduhoplovnog Autoriteta”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, specifičnosti ta dva operatera proizilaze i iz apsolutne neophodnosti poštovanja sigurnosnih i bezbjednosnih standarda Evropske unije, ICAO i NATO, budući da se aerodrom u Golubovcima, pored ostalog, koristi i za realizaciju NATO misije Air policing.

