Jadran startovao pobjedom, pobijeđena Mladost

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela ostvarili su pobjedu na startu nove sezone Regionalne lige.

Jadran je u Herceg Novom savladao Mladost iz Zagreba 11:9.

Hercegnovski tim do pobjede vodili su Dmitrij Holod, Aleksandar Ivović i Vasilije Radović sa po dva gol, dok su po jedan postigli Uroš Vučurović, Jovan Vujović, Danilo Stupar, Matija Sladović i Danilo Radović.

Dvostruki strijelci za Mladost bili su Andrija Bašić, Ivan Buljubašić i Franko Lazić.

Drugi crnogorski predstavnik, kotorski Primorac, biće sjutra gost Novog Beograda (19.45).

