Pioniri u Skadru i Podgorici sa Albanijom

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore odigraće naredne sedmice dvije prijateljske utakmice sa Albanijom.

Selektor Minja Ljumović za te duele pozvao je 22 igrača.

Na spisku su golmani – Danilo Koljčević i Damjan Janković (Stari Aerodrom);

odbrana – Amar Suljević (Jedinstvo Franca), Pavle Radusinović, Darko Matanović (Stari Aerodrom), Boris Janjušević (Kom), Matija Mrđenović (Akademija siti), Pavle Jovović, Uroš Jošanović (Budućnost) i Danilo Kovačević (Sutjeska);

vezni red – Blažo Martinović (Lovćen), Danilo Kisić (Stari Aerodrom), Uroš Samardžić, Miloš Laković (Budućnost), Nemanja Kljajević (Grbalj) i Matija Gačević (Arsenal);

napad – Luka Vušurović, Nikola Milačić (Budućnost), Balša Bubanja (OFK Berane), Matija Bjeletić (Igalo), Aleksa Caušević (Budućnost) i Nikola Vukoje (Grbalj).

Prvi meč Crna Gora i Albanija odigraće 24. septembra (16.00) na Trening kampu FSCG, dok je revanš dva dana kasnije u Skadru, u istom terminu.

