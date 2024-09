Podgorica domaćin seniorskog Evropskog kupa

Podgorica, (MINA) – Podgorica će za vikend biti domaćin Evropskog kupa u konkurenciji seniora, na kojem se očekuje učešće 248 džudista iz 29 država svijeta, saopšteno je iz Džudo saveza.

Navodi se da će turnir biti održan u organizaciji crnogorske džudo asocijacije, a pod pokroviteljstvom Evropske džudo unije.

Predsjednik Džudo saveza Jovica Rečević kazao je da su dobili novu šansu za organizaciju još većeg i značajnijeg seniorskog kupa.

“To će biti nova prilika da demonstriramo profesionalnost, organizovanost i stručnost. Sve je to uvod za ono što nas čeka iduće godine, aprila 2025. godine, a to je najveći sportski događaj ikada organizovan u Crnoj Gori – Evropsko seniorsko prvenstvo”, kazao je Rečević.

Predsjednik Stručno-trenerske komisije Ilija Vukotić kazao je da se nada da domaći teren neće opteretiti crnogorske takmičare.

“Domaći tatami daje dodatnu snagu, ali naši takmičari do sada nijesu imali priliku da se bore pred svojom publikom. Trebaće im podrška, jer nekada prevelika želja da se odbrani domaći teren, zna biti i teret. Takmičenje je velika prilika za njih, da u svojoj državi sakupe bodove pred Evropsko prvenstvo”, kazao je Vukotić.

Predsjednica Komisije za rodnu ravnopravnost Sanja Laković-Bigović kazala je da se potrudila da uključi što više žena i djevojčica.

“Kroz moj sam dio organizacioni dio posla trudila se da uključim veliki broj žena i djevojčica. Moj je cilj, da isto tako i u budućnosti na velikim takmičenjima uključim žene, prvenstveno zbog osnaženja uloge i komunikacije”, kazala je Laković – Bigović.

Takmičenje će biti održano u dvorani Verde.

