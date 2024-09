Tomić vodio crnogorske šahiste do pobjede

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija Crne Gore upisala je šestu pobjedu, dok su šahistkinje dožovjele poraz u devetom kolu, 45. Šahovske Olimpijade u Budimpešti.

Crnogorska reprezentacija ubjedljivo je savladala Andoru 3,5-0,5, a epitet heroja dana pripada internacionalnom majstoru Aleksandru Tomiću koji je debitovao u seniorskom timu.

Tomić je crnim figurama savladao Josepa Riveru u sicilijanskoj odbrani, iskoristivši sve taktičke resurse.

On je žrtvovao skakača, a zatim u efektnom matnom napadu došao do pobjede kojom je doveo naš tim u vođstvo.

Aktuelni šampion Crne Gore, velemajstor Nikita Petrov je strpljivom igrom, dočekao šansu u duelu sa kolegom po tituli Oskarom De La Rivom i povećao prednost, dok je konačan rezultat postavio desetostruki šampion Crne Gore Nikola Đukić koji se bolje snašao u partiji punoj preokreta sa Serni Riberom.

Ranije je remijem okončana partija Denisa Kadrića i Lance Hedersona na prvoj tabli.

Na taj način naša reprezentacija je ostvarila šestu pobjedu i nalazi se u grupi ekipa sa 12 bodova.

Ostala su odigravanja dva kola, a podsjetimo naša ekipa brani istorijski rezultat od 15 osvojenih bodova sa prethodne Olimpijade iz Indije.

Crnogorska ženska reprezentacija poražena je minimalno od ekipe Turkmenistana.

Do remija je došla Nikolina Koljević, koja ne može biti zadovoljna ishodom obzirom da je ispustila veliku prednost koju je imala u središnjici.

Aleksandra Milović se nije najbolje snašla u holandskoj odbrani, pa je dospjela u tešku poziciju koju nije mogla da odbrani.

Mateja Popović je poražena u duelu na četvrtoj tabli, pa su naše reprezentativke pretrpjele četvrti poraz, uprkos pobjedi Aleksandre Žerebcove na prvoj tabli.

Sjutra je na programu pretposlednje deseto kolo, čiji je početak zakazan za 15 sati.

