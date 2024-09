Odbacili nezakonitu ponudu za otkup zaplijenjenih cigareta, pokernut pravni postupak

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore odbacila je ponudu za otkup i preradu zaplijenjenih cigareta strane firme koja je, kako su saopštili, povezana sa organizovanim kriminalnim grupama.

U saopštenju Vlade navodi se da je potpredsjednik za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica obavijestio javnost o pokušaju nezakonite ponude koja je uključivala preradu zaplijenjenih cigareta i njihov otkup, uz obećanje finansijske koristi za državni budžet.

Koprivica je kazao je da je Vlada ponudu, koja je dostavljena preko advokata koji je strani državljanin, odbila i odmah procesuirala nadležnim pravosudnim organima.

„Ovakve ponude su neprihvatljive jer su potpuno u suprotnosti sa zakonima naše države,” rekao je Koprivica, ističući da je borba protiv korupcije i nezakonitih aktivnosti prioritet 44. Vlade.

On je svima koji misle da mogu manipulisati državom poručio da ovo nije Vlada koja će im to dozvoliti.

Koprivica je naglasio da su svi slični prijedlozi, bez osnova u zakonima Crne Gore, unaprijed osuđeni na propast.

Kako je dodao, pravni postupak je već pokrenut, a relevantni dokazi su dostavljeni tužilaštvu, Agenciji za sprečavanje korupcije i nadležnim bezbjednosnim organima.

„Integritet i etičnost, kao i dužnost prema građanima, zahtijevaju odlučan odgovor na svaki pokušaj kršenja zakona,“ rekao je Koprivica.

On je naveo da takve aktivnosti krše zakon o akcizama, pravila intelektualne svojine, carinske i krivične propise, kao i antikorupcijske zakone.

Koprivica naglasio je da Vlada Crne Gore nema tolerancije prema kriminalnim pokušajima i da će svi dobiti odlučan odgovor.

„Crna Gora nije Alajbegova slama“, poručio je Koprivica.

Prema njegovim riječima, ovaj slučaj pokazuje koliko su organizovane kriminalne grupe spremne da se bore za svoje interese, naviknute na dosluhe i bezakonje iz ranijih vremena.

„Vlada ostaje dosljedna sprovođenju strategije beskompromisne borbe protiv korupcije, koja obuhvata ozbiljno tretiranje svih kriminalnih prijetnji“, poručio je Koprivica.

On je dodao da takvi procesi, osim što imaju pravni ishod, služe i kao podsjetnik javnosti o važnosti prijavljivanja svakog djela povezanog sa korupcijom, jer je ona najveća prijetnja temeljnim principima prava i ekonomije svake zemlje.

