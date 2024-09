Ćulafić: Cilj da do kraja 2026. godine ispunimo obaveze iz Poglavlja 27

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je postavila ambiciozan cilj da do kraja 2026. godine ispuni sve obaveze iz Poglavlja 27 koje se odnosi na ekologiju i klimatske promjene, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je, u razgovoru sa ambasadorom Mađarske u Crnoj Gori Jožefom Neđešijem, rekao da je do sada ostvareno 46,5 odsto zacrtanih ciljeva

Iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera saopšteno je da su Ćulafić i Neđeši razgovarali o aktuelnim izazovima u oblasti zaštite životne sredine, s posebnim osvrtom na Poglavlje 27.

“Ćulafić je naglasio da je Crna Gora postavila ambiciozan cilj da do kraja 2026. godine ispuni sve obaveze iz ovog poglavlja, uz napomenu da je trenutno ostvareno 46,5 odsto zacrtanih ciljeva”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je istaknuto da su divlje deponije, zagađenje vode i šuma, kao i očuvanje statusa ekološke države, među ključnim izazovima s kojima se Crna Gora suočava.

Neđeši je poručio da je Mađarska spremna da podrži Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji, s posebnim fokusom na jačanje administrativnih kapaciteta i razvoj infrastrukturnih projekata.

Ćulafić je, kako se navodi, predstavio i planove Vlade za razvoj sjevera Crne Gore, ističući ulaganje u kapitalne projekte, posebno u oblasti putne infrastrukture, kao i Plan oporavka Pljevalja.

“Te aktivnosti su ocijenjene kao ključne za unapređenje ekonomskog razvoja tog regiona”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje, posebno u vezi s budućim projektima i inicijativama u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Ćulafić je zahvalio Mađarskoj na dosadašnjoj pomoći i poručio da se da će se saradnja biti nastavljena na obostranu korist.

