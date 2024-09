Snaženje sektora pomorstva u fokusu rada Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snaženje sektora pomorstva je u fokusu rada Vlade, saopštio je resorni ministar Filip Radulović.

On se sastao sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Judy Rising Reinke, koju je upoznao sa planovima resora na čijem je čelu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Radulović i Reinke su se složili da je nužno raditi na valorizaciji Luke Bar, za šta je potreban i razvoj saobraćajne infrastrukture.

“Sagovornici su takođe razgovarali o modalitetima buduće saradnje, kao i interesovanju američkih investitora za razvojne projekte u sektoru pomorstva”, navodi se u saopštenju.

Tokom razgovora je posebno istaknuta saradnja Crne Gore i SAD-a, koja je ocijenjena dobrom, uz dalji prostor za dodatno jačanje veza.

