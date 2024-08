Projekti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine ključni za Poglavlje 27

Podgorica, (MINA) – Definisanje i realizacija projekata iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine mogu značajno doprinijeti zatvaranju Poglavlja 27, poručeno je tokom sastanka ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjana Ćulafića sa predstavnicima Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Šef Kancelarije Svjetske banke Kristofer Šeldon informisao je Ćulafića o pripremi novog Partnerskog okvira za saradnju sa Crnom Gorom koji će biti predstavljen Odboru direktora u Vašingtonu 12. septembra, ali i o planiranim i tekućim projektima koje se odnose na upravljanje otpadom, zaštitu životne sredine i vodosnabdijevanje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, tokom sastanka posebna pažnja posvećena je razvoju sjevernog dijela Crne Gore.

Šeldon je naglasio da Svjetska banka vidi potencijal u povećanju aktivnosti u tom dijelu Crne Gore i da su zainteresovani za podršku inicijativama koje će doprinijeti održivom razvoju sjevera.

Ćulafić je zahvalio na podršci i istakao izazove s kojima se Crna Gora suočava u okviru Poglavlja 27.

On je dodao da su finansijska sredstva i administrativni kapaciteti ključni izazovi za ispunjenje obaveza iz ovog poglavlja.

„Naglasio je da je u toku donošenje Državnog plana o upravljanju otpadom, koji će biti važan korak ka unapređenju zaštite životne sredine u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Koordinator programa Svjetske banke Denis Mesihović rekao je da je trenutno u toku procjena dva investiciona projekta koja se odnose na reformu upravljanja otpadom i vodosnabdijevanje i da bi trebalo osigurati administrativne uslove za pripremu i uspješnu ralizaciju navedenih projekata.

„Zajednički je zaključeno da definisanje i realizacija projekata iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine mogu značajno doprinijeti napretku Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji“, navodi se u saopštenju.

Ćulafić je istakao da je važan nastavak i jačanje saradnje sa međunarodnim partnerima, koja će pomoći u prevazilaženju postojećih izazova i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS