Božović odlučuje o izručenju Do Kvona

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud Crne Gore utvrdio je da su ispunjeni uslovi za izručenje državljanina Južne Koreje Do Kvon Hjeonga Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Južnoj Koreji.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, predmet Do Kvon dostavljen je ministru pravde Bojanu Božoviću radi odlučivanja o dozvoli izručenja.

U saopštenju se navodi da je Vrhovni sud juče, nakon tajnog vijećanja i glasanja, donio Presudu kojom je usvojio Zahtjev za zaštitu zakonitosti i preinačio rješenja Višeg suda u Podgorici od 28. juna i Apelacionog suda Crne Gore od 30. jula.

„Vrhovni sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi za izručenje Do Kvona državama moliljama: Republici Koreji, po molbi Ministarstva pravde Republike Koreje i SAD, po molbi Ministarstva vanjskih poslova te države, kao i molbi ambade SAD-a za hapšenje zbog ekstradicije, a radi vođenja krivičnog postupka“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, istom presudom, Vrhovni sud je odlučio da se spisi predmeta dostave ministru pravde Crne Gore radi odlučivanja o dozvoli izručenja.

