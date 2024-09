Zakon o radu izmijenjen sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Usvojene izmjene Zakona o radu osmišljene su sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, kroz jasnije definisanje prava i obaveza poslodavaca i zaposlenih, kazala je ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Nišić je to kazala na “MFIC Talks” događaju, koji je organizovao Savjet stranih investitora u Crnoj Gori, povodom usvojenih izmjena Zakona o radu.

“Izmjene Zakona o radu osmišljene su s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta kroz jasnije definisanje prava i obaveza poslodavaca i zaposlenih”, rekla je Nišić.

Ona je dodala je da je novim zakonom uvedeno razlikovanje minimalne zarade u odnosu na kvalifikaciju radnika, čime se, uz podršku poslodavaca, jača socijalna pravda na tržištu rada.

Nišić je naglasila važnost Nacionalne komisije za sprečavanje zloupotreba bolovanja, koja će, kako je navela, pomoći u otkrivanju nepravilnosti u toj oblasti.

Ona je pojasnila i neka od rješenja koja su posebno interesovala predstavnike kompanija članica Savjeta, osvrćući se na pitanje angažovanja sezonskih radnika.

Nišić je najavila novi Zakon o stalnom sezoncu, koji će, kako je podsjetila, omogućiti fleksibilnije zapošljavanje u sektorima kao što su turizam i poljoprivreda, gdje je manjak radne snage izražen.

“Ovaj zakon ima za cilj povećanje stope zaposlenosti i poboljšanje poslovnog ambijenta kroz efikasnije regulisanje sezonskog rada”, kazala je Nišić.

Predsjednik Odbora direktora Savjeta, Tamaš Kamaraši, podsjetio je da MFIC Talks koncept ima za cilj da približi predstavnike donosilaca odluka i stranih investitora, što je, kako je naveo, osnov za uspostavljanje kvalitetnog dijaloga i intenzivnije saradnje.

„Usvojene izmjene Zakona o radu direktno utiču na cjelokupni poslovni ambijent u zemlji. Zbog toga je bilo izuzetno važno da danas od ministarke Nišić dobijemo dodatna pojašnjenja, kao i da približimo stavove naših kompanija članica”, rekao je Kamaraši.

On je istakao da mu je drago što Nišić podržava i razumije važnost dijaloga između Vlade i privrede, a posebno u procesu kreiranja zakonodavnog okvira koji treba podsticati investicije i doprinositi održivom ekonomskom razvoju Crne Gore.

U sapštenju se navodi da su događaju prisustvovali predstavnici kompanija članica Savjeta, kao i da je to bila prilika da neki od najznačajnijih stranih investitora iznesu stavove i postave pitanja u vezi sa uticajem novih zakonskih rješenja na poslovno okruženje i tržište rada u Crnoj Gori.

Dodaje se da MFIC Talks koncept podržavaju patron članice Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori: Crnogorska komercijalna banka (CKB), One Crna Gora, Jugopetrol, Adriatic Marinas – Porto Montenegro, Luštica Bay i Ekonomik Accountants.

Kako je saopšteno, Savjet stranih investitora postoji 15 godina i okuplja 41 kompaniju koje zajedno generišu oko 30 odsto crnogorskog BDP-a.

