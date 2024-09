Milović pozdravio odluku Vrhovnog suda u predmetu Do Kvon

Podgorica, (MINA) – Bivši ministar pravde Andrej Milović pozdravio je odluku Vrhovnog suda da ministar pravde Bojan Božović odluči kojoj državi će biti izručen južnokorejski državljanin Do Kvon Hjeong.

Vrhovni sud Crne Gore utvrdio je da su ispunjeni uslovi za izručenje Do Kvona Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Južnoj Koreji i odlučio da predmet preda Božoviću radi odlučivanja o dozvoli izručenja.

“Pozdravljam odluku Vrhovnog suda Crne Gore koji je meritorno odlučio i potvrdio moj stav, koji sam otpočetka ponavljao, da kada postoje dvije ili više molbi za izručenje koje ispunjavaju zakonske uslove, o tome odlučuje ministar pravde, a ne sud”, rekao je Milović.

On je dodao da će vremena koja su ispred pokazati da je za mnoge stvari bio u pravu, pogotovu, kako je naveo, one koje se odnose na pravnu struku.

“Istina je kao voda, uvijek pronađe svoj put”, zaključio je Milović.

