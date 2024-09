Kompanije iz UAE zainteresovane da ulažu u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) zainteresovane su za ulaganja u Crnu Goru, saopštio je otpravnik poslova u ambasadi te države, Jusef Almazruei na sastanku sa crnogorskim ministrom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slavenom Radunovićem.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Almazruei kazao da kompanije iz UAE prepoznaju Crnu Goru kao atraktivnu destinaciju za investiranje.

Sagovornici su se saglasili da je nastavak intenzivne saradnje i jačanje bilateralnih odnosa od velikog značaja za obje zemlje, te da će se zajednički raditi na projektima od obostranog interesa.

