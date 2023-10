Spajić: U državnom trezoru 143 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U državnom trezoru se nalazi 143 miliona EUR, od kojih su neka sredstva nenamjenski trošena, saopštio je premijer Milojko Spajić.

“Ne znam kako su trošili od ekonomskog državljanstva, recimo, bilo je nekih 50 i nešto miliona. U tekuću potrošnju je potrošeno 30-40 miliona EUR. Mi ćemo morati sve to da ispitamo, jer novac od ekonomskog državljanstva ne može da se troši u tekuću potrošnju”, rekao je Spajić na prvoj konferenciji za novinare nakon konstitutivne sjednice Vlade.

On je naveo da taj novac mora da se troši isključivo za opštine na sjeveru, ili nerazvijene opštine, gdje se investira u kapitalne projekte.

“Osim onog zaduženja od 100 miliona EUR, ostalo je još 18 miliona EUR i 22 miliona EUR. To će ispariti do kraja godine”, kazao je Spajić.

On je pitao zašto je Vlada u budžetu ostavila da možemo da se zadužimo ove godine 600 miliona EUR.

“Možda ne treba baš toliko da se zaduži, odnosno ne treba toliko za ovu godinu, ali treba da napravite depozite i za narednu godinu”, dodao je Spajić.

On je naveo da je vrlo slično onome što se desilo 41. Vladi koja im je ostavila 60 miliona EUR u trezoru i veliki mjesečni deficit, s tim što ovog puta taj mjesečni deficit nije toliko strašan kao tada.

“I sada su mnogo gore kamatne stope. Recimo, kada su se oni zaduživali 100 miliona EUR, vi da ste izašli na Londonsku berzu, vi biste se vjerovatno zadužili, umjesto 11-12 odsto, negdje oko pet do šest odsto”, kazao je Spajić.

Sada, kako je ocijenio, uz svu genijalnost nekoga ko se bude time bavio, možete da se zadužite sa crnogorskim kreditnim rejtingom sedam do osam odsto.

“Znači, ovo nije vrijeme za veliko zaduživanje. Ukoliko nađemo povoljniju varijantu, naravno da ćemo se zadužiti koliko god bude moglo. Jer je 750 miliona na 2,87 odsto bila rekordno niska kamata i to je bila nevjerovatna šansa koja nas je držala do danas. Praktično je ta obveznica držala trezor ove države”, precizirao je Spajić.

On je naveo da je problem države što moraju da gase vatre, jer nije bilo strateškog razmišljanja decenijskog, dvodecenijskog, trodecenijskog, nego se uvijek radilo kratkoročno.

“Mi moramo da postavimo stvari na pravi način i poslije četiri godine da ne ostavljamo potop, nego da ostavimo jednu vrijednost za naše nasljednike”, smatra Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS