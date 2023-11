Spajić razgovarao sa predstavnicima kompanije Menzies aviation

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić sastao se sa predstavnicima kompanije Menzies aviation sa kojima je razgovarao o potencijalnoj saradnji, koja bi poboljšala servis prema putnicima i avio-kompanijama na aerodromima u Podgorici i Tivtu, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da kompanija Menzies aviation postoji gotovo 200 godina i da se posljednjih 40 specijalizovala u pružanju usluga na aerodromima.

„Razvoj turizma u Crnoj Gori umnogome zavisi od unapređenja saobraćajne infrastrukture, prvenstveno aerodroma“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je razgovoru sa izvršnim direktorom kompanije Filipom Džoiningom prisustvovala i britanska ambasadorka Don Meken.

„Bilo je riječi o potencijalnoj saradnji, koja bi poboljšala servis prema putnicima i avio-kompanijama na aerodromima u Podgorici i Tivtu“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da Menzies aviation trenutno pruža usluge na 160 aerodroma širom svijeta, tako da ima mnogo iskustva o stvaranju dodatnog kvaliteta, ali i profita za avio-kompanije i aerodrome.

Na sastanku je, kako su naveli, zaključeno da je potrebno unaprijediti iskustvo putnicima u vazdušnim lukama, posebno u jeku turističke sezone, ali i učiniti aerodrome profitabilnijim.

