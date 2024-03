Spajić: Novac iz obveznice isključivo za vraćanje starih dugova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nijedan euro iz emisije obveznica neće biti potrošen na tekuću potrošnju, plate, penzije i socijalu, već isključivo za vraćanje starih dugova i potencijalno kapitalne investicije, saopštio je premijer Milojko Spajić.

“Novac iz ove emisije obveznica će biti iskorišćen isključivo u svrhu vraćanja starih kredita i kapitalnih investicija, a vrlo vjerovatno, gledajući ostvarenje u januaru i februaru, da će biti samo za vraćanje starih kredita. Čak možda neće biti potreban za kapitalne investicije, koje ćemo moći da finansiramo iz svojih prihoda”, rekao je Spajić na konferenciji za novinare, najavivši sjajne podatke kada je riječ o izvršenju budžeta za januar.

Crna Gora se u srijedu emitovanjem državnih obveznica na međunarodnom tržištu zadužila 750 miliona USD na sedam godina, što je 687 miliona EUR.

Spajić je objasnio da država Crna Gora tačno vraća glavnicu od 687 miliona EUR, a da druge stvari ne vraća.

“Kamata se ne vraća, već se plaća kao naknada za držanje novca”, poručio je Spajić.

On je istakao da je jedina relevantna kamatna stopa 5,88 odsto.

“To je efektivna kamatna stopa koju će građani plaćati. Svaka druga je apsolutno nebitna, jer je to poluproizvod”, rekao je Spajić.

On je objasnio da se išlo sa obveznicama u dolarima, zato su jeftinije.

“Da je zaduženje bilo u eurima, kamatna stopa bi bila između 6,4 i 6,5 odsto. Ovako smo je smanjili 0,7 odsto, što je veliki iznos znajući da je to na sedam godina”, tvrdi Spajić.

Kako je objasnio, emitovanje obveznica nije iznenađenje, jer je Odlukom o zaduženju usvojenom zajedno sa Zakonom o budžetu, predstavljena dinamika po kojoj ćemo se zaduživati.

„Imamo ljude koji prate nivoe Euribora, likvidnost, odnosno dubinu tržišta i koliko je novca na raspolaganju. Ne možemo da to predvidimo, jer se lividnost tržišta mijenja iz sata u sat“, naveo je Spajić.

On je kazao da su svi troškovi hedžinga iznosili 1,5 miliona EUR, u šta spadaju pravnici, investicioni bankari i fiskalni agenti.

„Svi troškovi vezano za transakciju iznose 1,5 miliona EUR, što je oko 0,2 odsto ukupne transakcije“, precizirao je Spajić.

Na pitanje novinara o uslovima hedžinga i da li je on urađen na berzi, Spajić je odgovorio da se on nikada ne radi na berzi.

“Ako nađete hedžing aranžman koji je urađen na berzi, ja vam dajem milion koji nemam. On je urađen u poluproizvodu, koji nas dovodi do finalnog. On je potpuno transparentan i biće javno objavljen. Ne postoji trošak za hedžing”, rekao je Spajić.

On je naveo da naša kamatna stopa neće nikada biti veća, jer su „ulovili“ trenutak kada je taj odnos jako povoljan za nas i tako smanjili kamatnu stopu na 5,88 odsto koju će plaćati građani Crne Gore.

„Hedžing je tri i po godine, ali imamo opciju renovacije“, dodao je Spajić.

On je naveo da je godišnji trošak za kamate svih kreditnih aranžmana koje Crna Gora ima 150 miliona EUR.

„Nadam se da će Euribor padati opet i da ćemo iskoristiti trenutak da opet izađemo na tržište i refinansiramo stare kredite“, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, percepcija prosječnog investitora je da je Crna Gora mnogo jača nego kreditni rejting B.

“Oni kupuju obveznicu za sedam godina, oni znaju šta rade, oni ne kupuju imajući u vidu retrovizor, nego imajući u vidu šoferšajbnu. Ukoliko se ovako nastavi, resorni ministar Novica Vuković i njegov tim će biti najbolji ministar finansija u istoriji finansija Crne Gore”, saopštio je Spajić.

On je rekao smo imali potražnju za obveznicama od skoro pet milijardi, što je bolje od dosadašnjeg rekorda od oko 3,2 milijarde 2020. godine, ili unazad nekoliko godina kada je bilo oko 1,5 milijardi.

“To vam govori o velikom povjerenju koje investitori imaju prema državi Crnoj Gori”, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, Međunarodni monetarni fond (MMF) je za ovu godinu projektovao da će se Crna Gora u prosjeku u eurima zaduživati između 7,5 i osam odsto.

“Nijesu nam vjerovali da će biti ispod sedam odsto. Ne da je bilo ispod sedam, nego ispod šest odsto. Čak ni države iz regiona nemaju takav kreditni diferencijal, odnosno toliko malu razliku između Euribora i finalne kamatne stope”, kazao je Spajić.

Spajić je najavio i da će Crna Gora svake godine izlaziti na tržište obveznica.

“To je normalno, kako bismo refinansirali stare kredite, ali će naš dug po BDP-u ostati praktično isti ili će se smanjivati”, naveo je Spajić i dodao da ne može sada da precizira kada bi se nova zaduženja mogla desiti.

Ministar finansija, Novica Vuković, kazao je da se emisija može definisati vrlo uspješnom.

„Riječ je o 750 miliona USD, sa kamatom po kojoj je

emisija zaključena od 7,25 odsto. Ono sa čim smo startovali je 7,75 odsto i uspjeli smo da spustimo pola procentnog poena“, naveo je Vuković.

On je dodao da je Crna Gora otvorila mogućnost drugim investicijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS