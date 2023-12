Spajić: Grant EU od 112 miliona dokaz sposobne administracije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grant od 112 miliona EUR za modernizaciju željeznice potvrda je da Crna Gora ima administraciju sposobnu da odgovori zahtjevima i strogim standardima EU, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je, na sastanku sa ministrima saobraćaja i pomorstva i evropskih poslova Filipom Radulovićem i Maidom Gorčević, čestitao predstavnicima sadašnje i bivše administracije na preduzetim aktivnostima koje su izraz odgovornog odnosa prema državi i povjerenom poslu, a imaju ishodište u podršci EU od 112 miliona EUR.

„Dobar posao koji je započelo Ministarstvo kapitalnih investicija na najbolji način završilo je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 44. Vlade. To je primjer kako se treba odnositi prema poslu i prema građanima”, rekao je Spajić na sastanku kojem je prisustvovalo i rukovodstvo Ministarstva kapitalnih investicija prethodne vlade, na čelu sa Ervinom Ibrahimovićem.

Iz Kabineta predsjednika Vlade saopšteno je da je Ibrahimović kazao da im je čast što su njihovi napori dali rezultat i što će građani imati korist od toga.

„Čestitam i aktuelnom rukovodstvu Ministarstva saobraćaja i pomorstva na dobro obavljenom poslu”, rekao je Ibrahimović.

Na sastanku je bilo riječi o projektima izgradnje saobraćajne infrastrukture i bolje regionalne povezanosti, te o planovima za valorizaciju aerodroma i iskorišćavanju potencijala Luke Bar.

Sagovornici su ocijenili i da se Crna Gora mora bolje povezati sa tradicionalnim ekonomskim tržištima, te da je sa susjednim zemljama potrebno pripremiti zajedničke projekte i iste kandidovati za podršku EU.

Oni su poručili da je u kontekstu jačanja saobraćajne mreže unutar države potrebno što skorije pristupiti nastavku izgradnje auto-puta i stvoriti uslove za početak izgradnje Jadransko-jonske autoceste.

Na sastanku je ocijenjeno i da je proces modernizacije željeznice sredstvima dobijenim od EU potrebno osnažiti i nabavkom novih vozova za šta su, kako je ocijenjeno, već preduzeti neophodni koraci.

