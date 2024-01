S&P 500 na rekordu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 porastao je u srijedu a Netflix je predvodio širi rast među tehnološkim imenima, gurajući šire tržište do novih visina.

Referentni indeks S&P 500 popeo se 0,2 odsto, na putu da postigne novi rekord na zatvaranju svih vremena. Tehnološki zahtjevan Nasdaq Composite napredovao je 0,4 odsto.

Dow Jonesov industrijski prosjek trgovalo se niže 33 boda ili 0,1 odsto, oštećeno padovima u Verizonu i 3M dan nakon svake iskazane zarade, prenosi SEEbiz.

Dionice Netflixa porasle su više od deset odsto nakon što je streamer objavio da je njegov ukupni broj pretplatnika dostigao najveći nivo svih vremena od 260,8 miliona. Prihod je nadmašio procjene analitičara, kao i smjernice zarade za tekuće tromjesečje.

“Izvještaj o zaradi prilično je pristojan vjetar u leđa”, rekao je viši strateg u Allianz Investment Managementu, Charlie Ripley.

On je rekao da, šire gledano, ljudi su mislili da su stvari prilično uravnotežene, ili da su možda čak pozicionirane za više negativnih rizika, kako rast privreda ili aktivnost u privredi nastavljaju opadati.

Microsoft je porastao gotovo jedan odsto, šaljući svoju tržišnu vrijednost nakratko više od tri biliona USD prvi put. Meta je napredovala 1,5 odsto, čime je tržišna kapitalizacija Facebook roditelja iznad biliona USD.

Oba su dobitka doprinijela snažnom učinku mega-cap tehnologije u ovoj godini, što je podstaklo S&P 500 na rekordno visoke nivoe i potvrdilo novo tržište bikova. Dionice komunikacionih usluga i informacione tehnologije podstakle su široki indeks u srijedu, pri čemu su oba sektora porasla više od jedan odsto.

Izvan tehnologije, AT&Tskliznula gotovo tri odsto zbog zarade niže od očekivane. Dupont De Nemours pala je više od 14 odsto nakon što je unaprijed objavila slabe rezultate za četvrto tromjesečje i objavila razočaravajuće smjernice za prvo tromjesečje.

Izvještaj o zaradi ostaće u fokusu trgovaca, s Teslom, Las Vegas Sands i IBM nakon zvona. Od više od 16 odsto S&P 500 kompanija koje su objavile tromjesečne finansijske izvještaje do sada u sezoni zarada, više od 71 odsto nadmašilo je očekivanja Wall Streeta, prema FactSet-u.

