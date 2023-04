Savjet CBCG donio tri važna podzakonska akta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) donio je na današnjoj sjednici tri važna podzakonska akta.

Savjet je donio odluku o Centralnom registru transakcionih računa, kojom se uređuje način njegovog vođenja, kao i podaci koji se iz tih registara objavljuju.

„Takođe, Savjet je donio odluku o sigurnosnim mjerama za operativne i sigurnosne rizike povezane sa platnim uslugama, u cilju detaljnijeg propisivanja obaveza pružalaca platnih usluga koje se odnose na upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima“, navodi se u saopštenju.

Tom odlukom se utvrđuju obaveze pružalaca platnih usluga po pitanju uspostavljanja organizacije i definisanja i sprovođenja pravila u kontekstu upravljanja rizicima informacionog sistema.

„Primjenom te odluke unaprijediće se zaštita povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka pružalaca platnih usluga, što će, u krajnjem, doprinijeti većoj informacionoj sigurnosti“, objasnili su iz CBCG.

Obje odluke stupiće na snagu 8. oktobra ove godine, kada na snagu stupaju i izmjene i dopune Zakona o platnom prometu.

Pored toga, Savjet je donio i odluku o načinu i rokovima za dostavljanje podataka o prigovorima klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga.

„Naime, Zakon o kreditnim institucijama propisuje obavezu kreditnih institucija i pružalaca finansijskih usluga da vrhovnoj monetarnoj instituciji dostavljaju podatke o prigovorima klijenata. Odluka bliže određuje način i rokove za dostavljanje ovih podataka, a na snagu stupa osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore“, zaključili su iz CBCG.

